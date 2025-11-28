ЗМІ: музей у Нідерландах, де вкрали румунські артефакти, знав про проблеми з безпекою

Музей Дренте, з якого в січні 2025 року були викрадені чотири румунські артефакти, отримав попередження про проблеми з безпекою, які уможливили крадіжку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTL Nieuws із посиланням на відповідні документи.

За чотири тижні до початку виставки румунських артефактів "Дакія, багата золотом і сріблом" у липні 2024 року представник страхового брокера Aon провів ще одну детальну перевірку музею Дренте.

Фахівець тоді попередив про слабкі місця, якими пізніше скористалися грабіжники – зокрема вітрини, захист яких від злому був "занадто низький" – і запропонував додаткові заходи безпеки.

Музей Дренте інвестував у додаткову охорону, але не замінив вітрини. Скло на них було недостатньо міцне, тож зловмисники його легко розбили. Це ж відзначили й експерти з безпеки, яких анонімно опитав RTL Nieuws.

Пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

У межах розслідування, яке триває і досі, щодо крадіжки затримали сімох людей, але трьох із них пізніше вирішили не притягати до кримінальної відповідальності.

Крім того, допускається, що викрадення замовили саме з Румунії.