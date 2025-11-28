Укр Рус Eng

ЗМІ: музей у Нідерландах, де вкрали румунські артефакти, знав про проблеми з безпекою

Новини — П'ятниця, 28 листопада 2025, 17:32 — Олег Павлюк

Музей Дренте, з якого в січні 2025 року були викрадені чотири румунські артефакти, отримав попередження про проблеми з безпекою, які уможливили крадіжку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTL Nieuws із посиланням на відповідні документи.

За чотири тижні до початку виставки румунських артефактів "Дакія, багата золотом і сріблом" у липні 2024 року представник страхового брокера Aon провів ще одну детальну перевірку музею Дренте.

Румунія отримала від Нідерландів компенсацію за вкрадені артефакти

Фахівець тоді попередив про слабкі місця, якими пізніше скористалися грабіжники – зокрема вітрини, захист яких від злому був "занадто низький" – і запропонував додаткові заходи безпеки.

Музей Дренте інвестував у додаткову охорону, але не замінив вітрини. Скло на них було недостатньо міцне, тож зловмисники його легко розбили. Це ж відзначили й експерти з безпеки, яких анонімно опитав RTL Nieuws.

Пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

У межах розслідування, яке триває і досі, щодо крадіжки затримали сімох людей, але трьох із них пізніше вирішили не притягати до кримінальної відповідальності.

Крім того, допускається, що викрадення замовили саме з Румунії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Румунія
Реклама: