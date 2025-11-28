СМИ: музей в Нидерландах, где украли румынские артефакты, знал о проблемах с безопасностью

Музей Дренте, из которого в январе 2025 года были похищены четыре румынских артефакта, получил предупреждение о проблемах с безопасностью, которые сделали возможной кражу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на соответствующие документы.

За четыре недели до начала выставки румынских артефактов "Дакия, богатая золотом и серебром" в июле 2024 года представитель страхового брокера Aon провел еще одну детальную проверку музея Дренте.

Специалист тогда предупредил о слабых местах, которыми позже воспользовались грабители – в частности витрины, защита которых от взлома была "слишком низкой" – и предложил дополнительные меры безопасности.

Музей Дренте инвестировал в дополнительную охрану, но не заменил витрины. Стекло на них было недостаточно прочное, поэтому злоумышленники его легко разбили. Это же отметили и эксперты по безопасности, которых анонимно опросил RTL Nieuws.

Ограбление музея в нидерландском Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального музея истории Румынии для временной экспозиции.

В рамках расследования, которое продолжается до сих пор, по краже задержали семь человек, но трех из них позже решили не привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, допускается, что похищение заказали именно из Румынии.