У Нідерландах розпочався суд у справі про "одну з найбільших схем" контрабанди людей

У Нідерландах у понеділок, 3 листопада, розпочався судовий процес над громадянином Еритреї, якого звинувачують у причетності до мережі контрабанди мігрантів.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Прокурори стверджують, що Тевельде Гойтом керував операцією з перевезення мігрантів зі Східної Африки до Європи в жахливих умовах, вимагаючи у їхніх родичів величезні суми грошей за звільнення їх із таборів у Лівії.

Обвинувачений заявив, що він є "жертвою помилкової ідентифікації". У 2022 році його екстрадували до Нідерландів з Ефіопії, де він був засуджений за подібні злочини.

За словами прокурорів, цей судовий процес – "одна з найбільших" справ про контрабанду людей, які коли-небудь розглядалися в Нідерландах. Судовий процес триватиме протягом наступних трьох тижнів.

Судовий процес був відкладений через тривалий процес екстрадиції іншого чоловіка, Кідане Зекаріаса Хабтемаріама, який втік під час судового процесу в Ефіопії в 2020 році.

Хабтемаріам, якого називають одним з "найрозшукуваніших у світі" торговців людьми, наразі утримується в Об'єднаних Арабських Еміратах, але буде екстрадований до Нідерландів.

Як зазначається, прокурори хочуть об'єднати дві справи, а захист сподівається, що Хабтемаріам зможе надати докази невинуватості Гойтома.

Нідерландські прокурори заявляють, що мають юрисдикцію судити його, оскільки деякі з його передбачуваних злочинів були скоєні в країні.

Правозахисники стверджують, що родичі мігрантів, які намагалися здійснити небезпечну подорож зі Східної Африки через Лівію і Середземне море до Європи, були пограбовані контрабандистами.

За даними групи допомоги біженцям VluchtelingenWerk, в останні роки в Нідерландах спостерігається зростання кількості молодих мігрантів з Еритреї, які втікають від репресивного уряду.

За оцінками нідерландського статистичного бюро, в країні проживає близько 28 тисяч мігрантів еритрейського походження.

Нещодавно з Британії депортували мігранта, справа якого викликала насильницькі протести біля готелю The Bell.

38-річний Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.

24 жовтня його випадково звільнили з в'язниці, після триденних пошуків його знайшли і затримали. Після цього Кебату вирішили депортувати.

Після цього британські ЗМІ писали, що країна виплатила мігранту 500 фунтів стерлінгів за депортацію до Ефіопії.