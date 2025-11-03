В Нидерландах начался суд по делу об "одной из крупнейших схем" контрабанды людей

В Нидерландах в понедельник, 3 ноября, суд начал судебный процесс над гражданином Эритреи, которого обвиняют в причастности к сети контрабанды мигрантов.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Прокуроры утверждают, что Тевельде Гойтом руководил операцией по перевозке мигрантов из Восточной Африки в Европу в ужасных условиях, требуя у их родственников огромные суммы денег за их освобождение из лагерей в Ливии.

Обвиняемый в свою очередь заявил, что он является "жертвой ошибочной идентификации". В 2022 году его экстрадировали в Нидерланды из Эфиопии, где он был осужден за подобные преступления.

По словам прокуроров, этот судебный процесс – "одно из крупнейших" дел о контрабанде людей, которые когда-либо рассматривались в Нидерландах. Судебный процесс продлится в течение следующих трех недель.

Судебный процесс был отложен из-за длительного процесса экстрадиции другого мужчины, Кидане Зекариаса Хабтемариама, который сбежал во время судебного процесса в Эфиопии в 2020 году.

Хабтемариам, которого называют одним из самых "разыскиваемых в мире" торговцев людьми, сейчас содержится в Объединенных Арабских Эмиратах, но будет экстрадирован в Нидерланды.

Как отмечается, прокуроры хотят объединить два дела, а защита надеется, что Хабтемариам сможет предоставить доказательства невиновности Гойтома.

Нидерландские прокуроры заявляют, что имеют юрисдикцию судить его, поскольку некоторые из его предполагаемых преступлений были совершены в стране.

Правозащитники утверждают, что родственники мигрантов, которые пытались совершить опасное путешествие из Восточной Африки через Ливию и Средиземное море в Европу, были ограблены контрабандистами.

По данным группы помощи беженцам VluchtelingenWerk, в последние годы в Нидерландах наблюдается рост количества молодых мигрантов из Эритреи, бегущих от репрессивного правительства.

По оценкам нидерландского статистического бюро, в стране проживает около 28 тысяч мигрантов эритрейского происхождения.

Недавно из Британии депортировали мигранта, дело которого вызвало насильственные протесты возле отеля The Bell.

38-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.

24 октября его случайно освободили из тюрьмы, после трехдневных поисков его нашли и задержали. После этого Кебату решили депортировать.

После этого британские СМИ писали, что страна выплатила мигранту 500 фунтов стерлингов за депортацию в Эфиопию.