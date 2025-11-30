Умєров повідомив про початок зустрічі у США щодо миру і видалив публікацію

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у Сполучених Штатах розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для "досягнення достойного миру", а потім видалив публікацію.

Умєров опублікував повідомлення у Telegram, пише "Європейська правда".

Умєров проінформував про початок зустрічі та повідомив, що перебуває на постійному звʼязку з президентом України.

"Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", – написав Умєров.

Делегація доповідатиме президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей, додав він.

Через кілька хвилин повідомлення було видалене з акаунту секретаря РНБО.

У суботу українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вирушила на нові переговори до США, заплановані у Флориді.

Очікувалось, що американську сторону представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Президент Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану" у Флориді.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня.