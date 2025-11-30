Умеров сообщил о начале встречи в США по вопросам мира и удалил публикацию
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Соединенных Штатах началась встреча украинской делегации с американской стороной по вопросам шагов для "достижения достойного мира", а затем удалил публикацию.
Умеров опубликовал сообщение в Telegram, пишет "Европейская правда".
Умеров проинформировал о начале встречи и сообщил, что находится на постоянной связи с президентом Украины.
"У нас есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности", – написал Умеров.
Делегация будет докладывать президенту Украины по итогам сегодняшних встреч, добавил он.
Через несколько минут сообщение было удалено из аккаунта секретаря СНБО.
В субботу украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась на новые переговоры в США, запланированные во Флориде.
Ожидалось, что американскую сторону будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.
Президент Зеленский с оптимизмом высказался о переговорах по "мирному плану" во Флориде.
Специальный посланник США Стив Виткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.