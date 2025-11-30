Умеров сообщил о начале встречи в США по вопросам мира и удалил публикацию

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Соединенных Штатах началась встреча украинской делегации с американской стороной по вопросам шагов для "достижения достойного мира", а затем удалил публикацию.

Умеров опубликовал сообщение в Telegram, пишет "Европейская правда".

Умеров проинформировал о начале встречи и сообщил, что находится на постоянной связи с президентом Украины.

"У нас есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности", – написал Умеров.

Делегация будет докладывать президенту Украины по итогам сегодняшних встреч, добавил он.

Через несколько минут сообщение было удалено из аккаунта секретаря СНБО.

В субботу украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась на новые переговоры в США, запланированные во Флориде.

Ожидалось, что американскую сторону будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Президент Зеленский с оптимизмом высказался о переговорах по "мирному плану" во Флориде.

Специальный посланник США Стив Виткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.