"Принципиальная позиция": Сибига похвалил президента Польши за отказ от встречи с Орбаном

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого не встречаться с премьером Венгрии Виктором Орбаном "действительно хорошим".

Об этом Сибига написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил в воскресенье, что Навроцкий решил не встречаться с венгерским премьером в связи с его визитом к главе Кремля Владимиру Путину.

Сибига отметил, что "это действительно хорошее решение".

"Оно демонстрирует принципиальную позицию Польши и ее сильное чувство солидарности, подтверждая ее приверженность европейскому единству и безопасности в решающий момент. Спасибо, Польша!" – подчеркнул глава МИД.

В среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении супруги должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с премьер-министром Виктором Орбаном. Однако визит в Будапешт не состоится.

В пятницу в Москве во время встречи с главой Кремля Путиным Орбан выступил за скорейшее окончание войны в Украине. В то же время он дал понять, что надеется на выгодные и стабильные поставки нефти и газа.

Кроме того, Орбан заявил, что буферный статус Украины обеспечит мир в послевоенное время.