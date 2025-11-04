Одиозный ультраправый политик Польши получил белорусскую "правозащитную" премию

Ультраправый польский евродепутат Гжегож Браун стал одним из лауреатов "Премии мира и прав человека", которую присуждает Международный фонд имени Эмиля Чечко – пропагандистская организация, связанная с режимом Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал OKO.press.

Браун стал одним из двух польских лауреатов премии, которая позиционирует себя как "правозащитная" и в то же время связана с режимом самопровозглашенного президента Беларуси.

Фонд имени Эмиля Чечко носит имя польского солдата, который дезертировал в Беларусь, попросил там политического убежища, а впоследствии – якобы покончил с собой при невыясненных обстоятельствах.

Во главе фонда стоит Дмитрий Беляков – бывший агент белорусского КГБ. OKO.press указывает, что в прошлом "знак отличия" этой фундации получали лица, которые поддерживали режим Лукашенко и симпатизировали России.

Ранее генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Напомним, также Браун отличился тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляская.

