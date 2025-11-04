ЗМІ: затриманий у Берліні сирієць міг готувати теракт-самогубство

Чоловік, якого заарештували у Берліні за підозрою у підготовці теракту, міг готувати теракт-самогубство.

Про це стало відомо Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними видання, 22-річний сирієць, якого заарештували 1 листопада, нібито придбав низку підозрілих предметів, які разом можуть вказувати на підготовку до теракту з використанням бомби, прикріпленої до його тіла.

Серед них були хімічні речовини у вигляді таблеток, прецизійні лабораторні ваги та світлодіодні ланцюжки, які могли бути використані для виготовлення вибухового пристрою з детонатором, а також велике худі, яке могло бути використане для приховування пристрою.

Згідно з розслідуванням, одночасно з цими покупками сирієць розміщував гасла в стилі терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), зокрема гасло "Перемога тим, хто досягає мучеництва".

Все це змусило слідчих запідозрити, що чоловік міг планувати самогубний теракт.

За словами голови Державного кримінального управління Берліна, в комітеті з внутрішніх справ Палати представників, наприкінці минулого тижня з'явилися докази про підготовку ісламістського теракту.

Зазначимо, 2 жовтня стався напад біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – виходець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

У зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох людей.

Пізніше британська поліція дізналась, що нападник на синагогу в Манчестері заявив про складання присяги на вірність "Ісламській державі" (ІДІЛ).