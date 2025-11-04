СМИ: задержанный в Берлине сириец мог готовить теракт-самоубийство

Мужчина, арестованный в Берлине по подозрению в подготовке теракта, мог готовить теракт-самоубийство.

Об этом стало известно Spiegel, передает "Европейская правда".

По данным издания, 22-летний сириец, которого арестовали 1 ноября, якобы приобрел ряд подозрительных предметов, которые вместе могут указывать на подготовку к теракту с использованием бомбы, прикрепленной к его телу.

Среди них были химические вещества в виде таблеток, прецизионные лабораторные весы и светодиодные цепочки, которые могли быть использованы для изготовления взрывного устройства с детонатором, а также большое худи, которое могло быть использовано для сокрытия устройства.

Согласно расследованию, одновременно с этими покупками сириец размещал лозунги в стиле террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), в частности лозунг "Победа тем, кто достигает мученичества".

Все это заставило следователей заподозрить, что мужчина мог планировать самоубийственный теракт.

По словам главы Государственного уголовного управления Берлина, в комитете по внутренним делам Палаты представителей, в конце прошлой недели появились доказательства о подготовке исламистского теракта.

Отметим, 2 октября произошло нападение возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре. Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шестерых человек.

Позже британская полиция узнала, что нападавший на синагогу в Манчестере заявил о принесении присяги на верность "Исламскому государству" (ИГИЛ).