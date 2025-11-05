Сейм Латвии на неопределенный срок отложил выход из Стамбульской конвенции

Сейм Латвии 5 ноября проголосовал за то, чтобы на неопределенный срок отложить выход страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, известной как Стамбульская конвенция.

Об этом в Х сообщила латвийский премьер Эвика Силиня, сообщает "Европейская правда".

Она выложила результаты голосования: 53 депутата высказались за отложение выхода из Стамбульской конвенции, 18 были против и один воздержался.

"Латвийский парламент проголосовал за то, чтобы отложить на неопределенный срок выход из Стамбульской конвенции. Я приветствую это голосование. Это победа демократии, верховенства права и прав женщин. Это победа латвийского народа. Латвия является надежным партнером и союзником и остается преданной европейским ценностям", – прокомментировала Силиня.

Latvian parliament has voted to indefinitely postpone the withdrawal from the Istanbul Convention. I welcome this vote. It is a victory of democracy, rule of law and women's rights. It is a victory of the Latvian people. Latvia is a reliable partner and ally, and remains… pic.twitter.com/BW5AXc1KId – Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) November 5, 2025

Напомним, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс 3 ноября вернул в Сейм без подписи закон о выходе страны из Стамбульской конвенции.

Перед этим парламент принял законопроект о денонсации Конвенции.

Ряд неправительственных организаций обратился к президенту с призывом не утверждать принятый Сеймом закон. Присоединилась к этим призывам и премьер Эвика Силиня.

В случае повторного одобрения закона в латвийском Сейме Латвия могла стать первой страной-членом Европейского Союза, которая выйдет из Стамбульской конвенции.