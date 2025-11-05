Пожар в доме престарелых в Боснии: 11 человек погибли, более 30 пострадали

В результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых на севере Боснии и Герцеговины, погибли 11 человек, еще более 30 пострадали.

Эту информацию подтвердили боснийские чиновники, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара, вспыхнувшего во вторник вечером на седьмом этаже здания в городе Тузла.

По данным местных СМИ, на верхних этажах комплекса проживали пожилые люди, которые не могли самостоятельно передвигаться или были больны.

Мэр Тузлы Зияд Лугавич сообщил, что среди пострадавших есть пожарные и спасатели, а власти проводят в среду экстренное заседание для оценки ситуации.

Сначала сообщали о 10 погибших и около 20 пострадавших в результате пожара.

В июле во Франции в пожаре в пансионе для людей с инвалидностью погибли 5 человек.

Два года назад в результате пожара в похожем заведении на востоке Франции погибли 11 человек.