В Британии случайно освободили из тюрьмы уже второго иностранного преступника
Британская полиция разыскивает второго иностранного преступника, которого на прошлой неделе случайно освободили из тюрьмы.
Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".
Согласно сообщению, опубликованному в среду, 5 ноября, лондонская полиция получила информацию о том, что 24-летний алжирский заключенный "был ошибочно освобожден" из тюрьмы Вандсворт шесть дней назад.
"Полицейские проводят срочное расследование, чтобы найти его и вернуть под стражу", – заявила полиция.
Эта ошибка произошла после того, как Хадуш Кебату, осужденный за сексуальные преступления, которого также ошибочно освободили, был депортирован в Эфиопию на прошлой неделе после повторного ареста.
Как пишет агентство, эта ошибка вызвала бурные дебаты в Палате общин в среду, когда Джеймс Картлидж из Консервативной партии пять раз спрашивал вице-премьер-министра Дэвида Лемми, может ли он заверить общественность, что после дела Кебату ни один искатель убежища не был случайно освобожден.
Лемми, который заменял Стармера на еженедельной сессии вопросов к премьер-министру, отказался отвечать, в какой-то момент сказав Картлиджу: "Возьми себя в руки, мужчина".
Позже Лемми выступил с заявлением, в котором выразил возмущение по поводу освобождения и подтвердил, что ввел "самые строгие меры контроля, чтобы положить конец таким провалам".
"Я абсолютно возмущен и потрясен ошибочным освобождением иностранного преступника, которого разыскивает полиция. Столичная полиция проводит срочный розыск, и мои сотрудники работали всю ночь, чтобы вернуть его в тюрьму. Жертвы заслуживают лучшего, а общественность заслуживает ответов", – добавил он.
Напомним,недавно из Британии депортировали мигранта, дело которого вызвало насильственные протесты возле отеля The Bell.
38-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.
24 октября его случайно освободили из тюрьмы, после трехдневных поисков его нашли и задержали. После этого Кебату решили депортировать.
После этого британские СМИ писали, что страна выплатила мигранту 500 фунтов стерлингов за депортацию в Эфиопию.