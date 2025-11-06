Президент Чехии принял отставку проукраинского правительства Фиалы

Президент Чехии Петр Павел принял отставку проукраинского правительства премьер-министра Петра Фиалы.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Правительство Фиалы приняло отставку на заседании 6 ноября утром. После этого Павел поручил коалиционному кабинету временно исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Также президент страны попросил Фиалу обеспечить плавную передачу полномочий во всех министерствах, чтобы новое правительство могло как можно быстрее начать работу на благо граждан. Фиала поблагодарил президента за сотрудничество.

"Мы сделаем все возможное, чтобы смена правительства прошла гладко, бесперебойно и с максимальным достоинством", – сказал он.

По словам Павела, уходящее в отставку правительство приняло воображаемую эстафету в сложное время. Среди прочего, он напомнил об агрессии России против Украины, которая, по его мнению, привела к беспрецедентному миграционному и энергетическому кризису. Он убежден, что правительство очень хорошо справилось с рисками в этой ситуации.

Напомним, 3 ноября ANO Бабиша, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты за себя" подписали коалиционное соглашение.

После этого в Чехии собрался на первое заседание новый состав Палаты представителей, избранный на выборах 3-4 октября.

5 ноября Нижняя палата парламента Чехии, Палата депутатов, на заседании избрала спикером Томио Окамуру – лидера правой популистской партии SPD, которая должна войти в будущую правительственную коалицию.

Читайте также: Чехия готовится к "токсичному" правительству: станет ли Андрей Бабиш союзником Виктора Орбана.