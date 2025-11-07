Стефанішина розповіла про "позитивні" переговори з США щодо ракет Tomahawk

Україна веде "позитивні" переговори зі США про придбання ракет Tomahawk та іншого далекобійного озброєння.

Про це в інтерв’ю Bloomberg TV розповіла посол України у США Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Стефанішиної пролунав на тлі того, як президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що не розглядає можливості передавати Tomahawk Україні.

"Обговорення ще триває, і у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для закупівлі більшої кількості військового обладнання у США. Це не тільки Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальнього і ближнього радіуса дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно", – сказала посол.

Відповідаючи на питання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в останні тижні, Стефанішина сказала: "Це, безумовно, дуже важкий період для України".

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати Україні більше засобів протиповітряної оборони", – зазначила вона.

Водночас посол наголосила, що будь-яка відмова від тиску на Росію буде розцінена як "щось, що дає їй зелене світло на нарощування своїх можливостей".

Раніше Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США – утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках Дональда Трампа.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".