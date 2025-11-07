Стефанишина рассказала о "позитивных" переговорах с США по ракетам Tomahawk

Украина ведет "позитивные" переговоры с США о приобретении ракет Tomahawk и другого дальнобойного вооружения.

Об этом в интервью Bloomberg TV рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Стефанишиной прозвучал на фоне того, как президент США Дональд Трамп недавно заявил, что не рассматривает возможности передавать Tomahawk Украине.

"Обсуждение еще продолжается, и у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества военного оборудования в США. Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и ближнего радиуса действия, и я могу только сказать, что это достаточно позитивно", – сказала посол.

Отвечая на вопрос о неоднократных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины в последние недели, Стефанишина сказала: "Это, безусловно, очень тяжелый период для Украины".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны", – отметила она.

В то же время посол подчеркнула, что любой отказ от давления на Россию будет расценен как "что-то, что дает ей зеленый свет на наращивание своих возможностей".

Ранее Пентагон дал "зеленый свет" на поставки Украине ракет Tomahawk, заявив Белому дому, что это не окажет негативного влияния на запасы США – впрочем, политическое решение о поставках остается в руках Дональда Трампа.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что предоставление Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Трамп не сказал "нет" относительно возможности поставок дальнобойных ракет Tomahawk, но и "да" не сказал.