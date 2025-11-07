Сенатори США розкритикували Угорщину через російську нафту перед зустріччю Трампа з Орбаном

Двопартійна група американських сенаторів закликає Угорщину припинити купувати російські енергоносії на тлі очікуваної зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не демонструє "жодних ознак зменшення своєї залежності від російського викопного палива", і закликали Орбана приєднатися до пропозиції Європейського Союзу щодо припинення імпорту до 2027 року.

Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи республіканців і демократів, які заявили, що Владімір Путін використовує російський енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії "вбивств і агресії".

Очікується, що угорський лідер, яким давно захоплюються американські консерватори, спробує використати свої дружні стосунки з Трампом, щоб продовжити купувати російську нафту навіть тоді, коли інші європейські країни намагаються скоротити її споживання після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Владімір Путін – воєнний злочинець, який використовує експорт російських енергоносіїв для фінансування своєї кампанії вбивств та агресії", – сказав сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни.

"Ця резолюція надсилає чіткий сигнал, що ми не дозволимо енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора", – додав він.

"Європа досягла надзвичайного прогресу в розриві енергетичних зв'язків з Москвою, але дії Угорщини продовжують підривати колективну безпеку і підбадьорювати Кремль", – заявила сенаторка Джин Шахін.

ЗМІ писали, що Угорщина готує масштабну енергетичну пропозицію для США напередодні візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Вашингтона.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, як покладатися на російську нафту. Угорські посадовці стверджують, що не можуть вирішити цю проблему, попри наявність альтернативного нафтопроводу, який з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію – про що їм нагадують і в європейських столицях.