Сенаторы раскритиковали Венгрию из-за российской нефти перед встречей Трампа с Орбаном

Двухпартийная группа американских сенаторов призывает Венгрию прекратить покупать российские энергоносители на фоне ожидаемой встречи венгерского премьера Виктора Орбана с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg

Законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не демонстрирует "никаких признаков уменьшения своей зависимости от российского ископаемого топлива", и призвали Орбана присоединиться к предложению Европейского Союза о прекращении импорта до 2027 года.

Резолюцию подписали 10 сенаторов, включая республиканцев и демократов, которые заявили, что Владимир Путин использует российский энергетический экспорт для финансирования своей кампании "убийств и агрессии".

Ожидается, что венгерский лидер, которым давно восхищаются американские консерваторы, попытается использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы продолжить покупать российскую нефть даже тогда, когда другие европейские страны пытаются сократить ее потребление после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Владимир Путин – военный преступник, который использует экспорт российских энергоносителей для финансирования своей кампании убийств и агрессии", – сказал сенатор Том Тиллис из Северной Каролины.

"Эта резолюция посылает четкий сигнал, что мы не позволим энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора", – добавил он.

"Европа достигла чрезвычайного прогресса в разрыве энергетических связей с Москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и подбадривать Кремль", – заявила сенатор Джин Шахин.

СМИ писали, что Венгрия готовит масштабное энергетическое предложение для США накануне визита премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Правительство Венгрии пытается убедить администрацию США, что ее статус страны, которая не имеет выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, как полагаться на российскую нефть. Венгерские чиновники утверждают, что не могут решить эту проблему, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию – о чем им напоминают и в европейских столицах.