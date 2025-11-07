Британця, який хотів бути Джеймсом Бондом, засудили за спробу шпигувати для Росії

Британець, який "мріяв бути схожим на Джеймса Бонда", був засуджений у п'ятницю, 7 листопада, до семи років тюремного ув'язнення за спробу шпигунства на користь Росії.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

65-річний Говард Філліпс був визнаний винним у липні за спробу передати інформацію про колишнього міністра оборони Гранта Шаппса, якого він знав, двом чоловікам, яких він вважав російськими розвідниками.

Однак, ці "агенти" були таємними агентами британської розвідки. Суддя зазначив, що Філліпс мав "особистість з нарцисичними схильностями та завищеною самооцінкою".

Під час судового розгляду було встановлено, що Філліпс мав намір допомагати російським агентам з кінця 2023 року до травня 2024 року.

Зокрема під час суду було повідомлено, що Філіпс намагався передати контактні дані Шаппса, а також місце, де він зберігав свій приватний літак, щоб "допомогти росіянам прослуховувати британські оборонні плани".

Ексдружина підсудного заявила в суді, що Філіпс "мріяв бути схожим на Джеймса Бонда" і дивився фільми про британські секретні служби, тому що був "захоплений ними".

Зазначимо, спецслужби Німеччини застерігали громадян, що російські спецслужби шукають "одноразових агентів" для диверсій.

Зокрема влітку військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявляла, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.

Нещодавно у Німеччині Вищий регіональний суд Мюнхена засудив трьох чоловіків за шпигунство на користь Росії. Вони не погодились із вироком і оскаржили його в апеляції.