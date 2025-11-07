Британца, который хотел быть Джеймсом Бондом, осудили за попытку шпионить для России

Британец, который "мечтал быть похожим на Джеймса Бонда", был приговорен в пятницу, 7 ноября, к семи годам тюремного заключения за попытку шпионажа в пользу России.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

65-летний Говард Филлипс был признан виновным в июле за попытку передать информацию о бывшем министре обороны Гранта Шаппса, которого он знал, двум мужчинам, которых он считал российскими разведчиками.

Однако эти "агенты" были тайными агентами британской разведки. Судья отметил, что Филлипс имел "личность с нарциссическими склонностями и завышенной самооценкой".

Во время судебного разбирательства было установлено, что Филлипс намеревался помогать российским агентам с конца 2023 года до мая 2024 года.

В частности, во время суда было сообщено, что Филипс пытался передать контактные данные Шаппса, а также место, где он хранил свой частный самолет, чтобы "помочь россиянам прослушивать британские оборонные планы".

Экс-супруга подсудимого заявила в суде, что Филипс "мечтал быть похожим на Джеймса Бонда" и смотрел фильмы о британских секретных службах, потому что был "увлечен ими".

Отметим, спецслужбы Германии предостерегали граждан, что российские спецслужбы ищут "одноразовых агентов" для диверсий.

В частности летом военная контрразведка Германии (MAD) заявляла, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.

Недавно в Германии Высший региональный суд Мюнхена осудил трех мужчин за шпионаж в пользу России. Они не согласились с приговором и обжаловали его в апелляции.