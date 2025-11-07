Трамп каже, що розглядає можливість звільнення Угорщини від санкцій
Американський президент Дональд Трамп заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо російської нафти та газу.
Його слова цитує The Guardian, передає "Європейська правда".
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Трампа. Журналісти запитали у Трампа, чи надасть він Угорщині звільнення від американських санкцій щодо російської нафти та газу.
"Звичайно, ми розглядаємо це питання, тому що йому дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря. Це чудова країна, велика країна, але вони не мають виходу до моря. У них немає портів. Тому вони мають складну проблему", – сказав Трамп.
А на запитання про можливість зустрічі з Владіміром Путіним у Будапешті Трамп сказав, що "шанс є завжди".
Як відомо, Орбан спробує добитися від Трампа винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.
Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.