Трамп говорит, что рассматривает возможность освобождения Венгрии от санкций

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении российской нефти и газа.

Его слова цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Трампу. Журналисты спросили у Трампа, предоставит ли он Венгрии освобождение от американских санкций в отношении российской нефти и газа.

"Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что им очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет выхода к морю. Это замечательная страна, большая страна, но у них нет выхода к морю. У них нет портов. Поэтому у них сложная проблема", – сказал Трамп.

А на вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным в Будапеште Трамп сказал, что "шанс есть всегда".

Как известно, Орбан попытается добиться от Трампа исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и „Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.