Трамп говорит, что рассматривает возможность освобождения Венгрии от санкций
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении российской нефти и газа.
Его слова цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Трампу. Журналисты спросили у Трампа, предоставит ли он Венгрии освобождение от американских санкций в отношении российской нефти и газа.
"Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что им очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет выхода к морю. Это замечательная страна, большая страна, но у них нет выхода к морю. У них нет портов. Поэтому у них сложная проблема", – сказал Трамп.
А на вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным в Будапеште Трамп сказал, что "шанс есть всегда".
Как известно, Орбан попытается добиться от Трампа исключения для Венгрии из санкций США против компаний "Роснефть" и „Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.
Также Орбан собирается убеждать Трампа встретиться с главой Кремля.