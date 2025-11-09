США опровергли заявление Венгрии о бессрочном освобождении от санкций против энергоносителей РФ

Венгрия в субботу заявила, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа, но в Белом доме настаивают, что это освобождение действует только в течение одного года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

О бессрочном освобождении от санкций писал, в частности, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Премьер-министр (Виктор Орбан. – Ред.) высказался четко. Он договорился с президентом США о том, что мы получили бессрочное освобождение от санкций. На поставки нефти и газа в Венгрию не распространяются санкции на неопределенный срок", – написал Сийярто в Facebook.

Однако представитель Белого дома в электронном письме Reuters повторил, что отсрочка действует в течение одного года.

Чиновник добавил, что Венгрия также диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Трампу. Сообщалось, что он попытается добиться от США исключения для Венгрии из санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.

По итогам встречи Соединенные Штаты предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.