В Чехии в партии ANO призвали убрать украинские флаги с государственных зданий

Первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO Карела Гавличек заявил, что украинские флаги следует постепенно убрать с государственных зданий.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Гавличек заявил, что украинские флаги "выполнили свою функцию как символ и выражение солидарности".

Также он предположил, что уберет европейский флаг со здания Министерства промышленности и торговли, когда станет министром.

"Конечно, флаг будет снят в какой-то момент, но мы точно не сделаем этого в первый день. Однако я считаю, что эти флаги должны быть сняты с государственных учреждений. Я не вижу в этом ничего плохого", – добавил он.

Напомним, в четверг со здания чешского парламента флаг Украины снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого в среду избрали председателем нижней палаты.

Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.

А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в украинском парламенте подняли флаг Чехии на фоне солидарности с чешскими депутатами, которые повесили украинские флаги на здании своего парламента.