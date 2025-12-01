Польша выдала европейский ордер на арест подозреваемых в диверсии на железной дороге

Прокурор подал в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест украинцев, подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге.

Об этом заявил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Речь идет о Евгении Иваново, который в 1984 году родился в Эстонии, а также Александре Кононове, который в 1986 году родился в Украине.

По данным следствия, оба подозреваемые покинули территорию Польши и выехали в Беларусь.

В настоящее время их поиск проводит Варшавское управление полиции.

Также после того, как прокурор подал ходатайство о выдаче европейского ордера на арест, Польша смогла опубликовать фотографии подозреваемых.

Фото: Национальная прокуратура Польши

Отметим, после того, как суд удовлетворил ходатайство прокурора и заочно взял под стражу двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре 27 ноября, на следующий день прокурор выдал ордера на арест двух мужчин.

Ранее писали, что 19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых, которые, насколько известно, уехали в Беларусь.

24 ноября национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку – Владимиру Б. – в связи с диверсией на железной дороге.