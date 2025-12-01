Зеленський обговорив із президентом Фінляндії перемовини у Флориді
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо перемовин, які пройшли у Флориді між американською та українською делегаціями щодо "мирного плану".
Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
У понеділок, 1 грудня, Зеленський поінформував Стубба про вчорашню роботу нашої делегації в Америці.
"Все було дуже конструктивно", – зазначив він.
Український президент зазначив, що є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.
"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", – сказав він.
Зеленський наголосив, що на 1 грудня заплановані перемовини "з нашими друзями у Європі".
"Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні", – додав український президент.
Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.
Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".
Американські ЗМІ писали, що на перемовинах обговорювалась ідея про те, щоб не примушувати Україну до відмови від вступу в НАТО, а оформити це в інший спосіб.