Зеленський обговорив із президентом Фінляндії перемовини у Флориді

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо перемовин, які пройшли у Флориді між американською та українською делегаціями щодо "мирного плану".

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 1 грудня, Зеленський поінформував Стубба про вчорашню роботу нашої делегації в Америці.

"Все було дуже конструктивно", – зазначив він.

Український президент зазначив, що є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", – сказав він.

Зеленський наголосив, що на 1 грудня заплановані перемовини "з нашими друзями у Європі".

"Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні", – додав український президент.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.

Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".

Американські ЗМІ писали, що на перемовинах обговорювалась ідея про те, щоб не примушувати Україну до відмови від вступу в НАТО, а оформити це в інший спосіб.