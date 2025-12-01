Зеленский обсудил с президентом Финляндии переговоры во Флориде

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским визави Александром Стуббом о переговорах, которые прошли во Флориде между американской и украинской делегациями по "мирному плану".

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 1 декабря, Зеленский проинформировал Стубба о вчерашней работе нашей делегации в Америке.

"Все было очень конструктивно", – отметил он.

Украинский президент отметил, что есть непростые вещи, по которым еще надо поработать.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", – сказал он.

Зеленский отметил, что на 1 декабря запланированы переговоры "с нашими друзьями в Европе".

"Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика – приоритеты очевидны", – добавил украинский президент.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на соглашение".

Американские СМИ писали, что на переговорах обсуждалась идея о том, чтобы не принуждать Украину к отказу от вступления в НАТО, а оформить это другим способом.