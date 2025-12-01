Глава МВД Польши пригрозил запретить ультраправую партию из-за пророссийских заявлений

Марчин Кервиньский, глава Министерства внутренних дел и администрации Польши, допустил запрет ультраправой партии "Конфедерация польской короны" скандального политика Гжегожа Брауна.

Об этом он сказал в эфире TVN24, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Кервиньский, отвечая на вопрос о том, следует ли объявить вне закона "Конфедерацию польской короны" Гжегожа Брауна, заявил, что партия "находится на грани запрета".

"Я думаю, что еще несколько разного рода выходок господина Брауна и рассказов его людей о поддержке Путина, и тогда эта грань будет перейдена, и тогда да [партия должна быть запрещена]", – сказал глава МВД Польши.

Ранее запретить "Конфедерацию польской короны" также требовал Бартоломей Сенкевич, депутат Европарламента от правящей "Гражданской коалиции".

"Это группировка, которая, по моему мнению, соответствует всем признакам экстремистской организации, для которой не должно быть места в общественной жизни", – заявил он в заметке, опубликованной в социальных сетях.

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский также критически высказался о действиях Брауна в середине ноября, заявив, что они "граничат с предательством". "Он сознательно участвует в российской дезинформации (...) Это человек, который вредит польскому смыслу существования", – сказал министр.

Несмотря на полемику, которую разжег Гжегож Браун, его партия в последние недели набирает обороты в опросах. Некоторые опросы показывают, что "Конфедерация польской короны" имеет поддержку до 10% избирателей.

В последнее время Гжегож Браун вызвал много споров своими действиями. В ноябре он вместе с депутатами своей партии Влодзимежем Скаликом, Романом Фрицем и Славомиром Завислаком написал письмо к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

В письме авторы выразили свое несогласие с переносом барельефа ордена Военного Креста Virtuti Militari и "Креста Сентябрьской кампании" 1939 года с Польского военного кладбища в Катыни (о чем стало известно еще в мае). Они также подчеркнули, что "выступают за деэскалацию и нормализацию польско-российских отношений".

Они также написали письмо Радославу Сикорскому с критикой решения закрыть последнее российское консульство в Польше в ответ на недавние акты саботажа на железной дороге. Они также призвали не "порождать все более ожесточенные акты взаимной вражды по отношению к России".

Недавно Браун получил награду от Белорусского международного фонда имени Эмиля Чешко, польского солдата, который дезертировал из Польши в Беларусь в декабре 2021 года, попросив политического убежища, и умер через четыре месяца при невыясненных обстоятельствах.