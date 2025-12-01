Зеленський в Ірландії отримає від Умєрова повну доповідь після перемовин у Флориді

Секретар РНБО Рустем Умєров у вівторок в Ірландії надасть президенту Володимиру Зеленському повну доповідь щодо перемовин з американською делегацією у Флориді.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив на пресконференції в Парижі у понеділок, пише "Європейська правда".

Зеленський відзначив, що перемовники зі США поділились своїм баченням мирного врегулювання з українською делегацією, яка у вівторок надасть детальний звіт президенту, коли він перебуватиме з візитом в Ірландії.

"Я отримаю повний фідбек від нашої делегації, не по-телефону, завтра. Вони прилетять в Ірландію. Мені покроково скажуть, де ми в перемовинах", – повідомив глава держави.

"Так само я розумію, що Сполучені Штати отримають відповідну реакцію російської сторони", – додав він, вочевидь, маючи на увазі прийдешній візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним.

Умєров раніше повідомив, що українська делегація готує повну доповідь і найближчим часом представить її президенту особисто під час зустрічі в Європі.

Зеленський також сказав, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.