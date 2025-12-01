Зеленский в Ирландии получит от Умерова полный отчет после переговоров во Флориде

Секретарь СНБО Рустем Умеров во вторник в Ирландии предоставит президенту Владимиру Зеленскому полный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил на пресс-конференции в Париже в понедельник, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что переговорщики из США поделились своим видением мирного урегулирования с украинской делегацией, которая во вторник предоставит подробный отчет президенту, когда он будет находиться с визитом в Ирландии.

"Я получу полный фидбек от нашей делегации, не по телефону, завтра. Они прилетят в Ирландию. Мне пошагово расскажут, где мы в переговорах", – сообщил глава государства.

"Так же я понимаю, что Соединенные Штаты получат соответствующую реакцию российской стороны", – добавил он, очевидно, имея в виду предстоящий визит спецпосланца США Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Умеров ранее сообщил, что украинская делегация готовит полный доклад и в ближайшее время представит его президенту лично во время встречи в Европе.

Зеленский также сказал, что больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины вызывают три вопроса.