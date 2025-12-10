WSJ: у Трампа настаивают, что не давят на Украину с целью быстро заключить "мирное соглашение"

В администрации президента США Дональда Трампа настаивают, что не подталкивают Украину к заключению соглашения по урегулированию развязанной РФ войны, которую украинская сторона считает неприемлемой.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали неназванные чиновники из команды Трампа, сообщает "Европейская правда".

В администрации Трампа утверждают, что цель состоит в достижении соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое обеспечит суверенитет Украины и защитит его в долгосрочной перспективе.

Чиновники США указывают на дни прямых переговоров между секретарем СНБО Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером как на доказательство того, что Вашингтон не намерен предавать Киев.

Один из американских чиновников заявил, что три основных спорных момента включают вопрос о том, какие территории Украина должна уступить России в рамках мирного плана; может ли Украина когда-нибудь вступить в НАТО; и как замороженные в Европе российские активы могут быть использованы для финансирования восстановления Украины.

По словам собеседника издания, из текущего плана было исключено положение о невозможности вступления Украины в НАТО, хотя в нем этот вопрос вообще не поднимается.

Обсуждаемые гарантии безопасности призваны ответить на ключевую озабоченность Украины и Европы: как обеспечить, чтобы Россия не возобновила войну в будущем и не пыталась завоевать новые части Украины.

Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для устранения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, если на поле боя не произойдут серьезные изменения.

"Мы знаем, что американцы хотят быстрых результатов. С другой стороны, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, трудно представить, как мы можем достичь быстрых результатов", – отметил один европейский чиновник.

Между тем издание Financial Times писало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время встречи также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".