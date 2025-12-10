Мерц висловив підтримку євроінтеграції Вірменії під час зустрічі з Пашиняном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав шлях Вірменії до Європейського Союзу після зустрічі із прем’єр-міністром країни Ніколом Пашиняном.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Під час візиту Пашиняна до Берліна канцлер Німеччини заявив про "історичну можливість" для Вірменії наблизитися до Європейського Союзу.

Після зустрічі з Пашиняном Мерц заявив, що шлях до Європи відкритий, маючи на увазі мирний процес між його країною та Азербайджаном.

"Ми згодні, що зараз для Вірменії та Азербайджану є чудова можливість піти європейським шляхом. Ми з великою увагою стежимо за змінами в регіоні", – сказав канцлер Німеччини.

Пашинян, своєю чергою заявив, що Вірменія зацікавлена в поглибленні економічної співпраці з Німеччиною.

Відтак обидві країни підписали угоду про тіснішу співпрацю.

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.

Наприкінці жовтня писали, що Вірменія планує найближчим часом підписати нові документи щодо співпраці з Європейським Союзом.

