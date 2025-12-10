Мерц выразил поддержку евроинтеграции Армении во время встречи с Пашиняном

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал путь Армении в Европейский Союз после встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Во время визита Пашиняна в Берлин канцлер Германии заявил об "исторической возможности" для Армении приблизиться к Европейскому Союзу.

После встречи с Пашиняном Мерц заявил, что путь в Европу открыт, имея в виду мирный процесс между его страной и Азербайджаном.

"Мы согласны, что сейчас для Армении и Азербайджана есть прекрасная возможность пойти по европейскому пути. Мы с большим вниманием следим за изменениями в регионе", – сказал канцлер Германии.

Пашинян, в свою очередь заявил, что Армения заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Германией.

Поэтому обе страны подписали соглашение о более тесном сотрудничестве.

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.

В конце октября писали, что Армения планирует в ближайшее время подписать новые документы по сотрудничеству с Европейским Союзом.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.