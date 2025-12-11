Качка говорит, что новый план от ЕС позволит восстановить доверие к реформам в Украине

Правительство и Еврокомиссия подготовили перечень приоритетных реформ в том числе для того, чтобы убрать проблемы, вызванные недавними скандалами в Украине.

Об этом заявил вице-премьер Тарас Качка журналистам во Львове после неформального заседания Совета ЕС по общим делам, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тарас Качка отметил, что Украина привержена проведению реформ – в частности, он считает возможным завершить реформы, предусмотренные вступительными переговорами, в течение менее чем 24 месяцев.

"Украина идет путем болезненных структурных реформ, и недавняя ситуация также может со временем бросить тень на приверженность Украины к антикоррупционным реформам", – заявил он, очевидно, ссылаясь на громкое антикоррупционное расследование "Мидас" и связанные процессы.

"Именно поэтому мы вместе с комиссией собрали вместе те меры, которые необходимы здесь и сейчас, чтобы обеспечить соблюдение этих реформ, таких как изменения в Уголовный процессуальный кодекс или привлечение международных экспертов к реформированию институтов", – пояснил он.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

Ранее во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Подробно о формате Frontloading читайте в статье "ЕП" "Загрузка в обход Орбана".