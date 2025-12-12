Свириденко провела встречу с Уиткоффом и Кушнером по экономическому вопросу в "мирном процессе"

Премьер-министр Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства написала в своих соцсетях.

В контексте встречи Свириденко рассказала о продолжении работы "на экономическом треке в рамках процесса по обеспечению устойчивого и справедливого мира для Украины".

По ее словам, в ходе встречи договорились о создании совместной рабочей группы, первоочередной задачей которой "является разработка плана действий в кратчайшие сроки".

"Украинская команда готова работать так интенсивно, как к этому готовы работать наши американские партнеры. Экономические планы имеют все шансы на успешную реализацию, если заработают ironclad гарантии безопасности, о которых заявляли на встрече представители США", – резюмировала Свириденко.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг состоялся разговор с американской командой о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что "компромиссное видение" США относительно контроля над Донбассом заключается в создании там "свободной экономической зоны".

Также Зеленский сообщил, что американская сторона не выдвигала жесткой даты, к которой президент США желает увидеть готовое соглашение для прекращения российско-украинской войны.