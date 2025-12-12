Послы ЕС поддержали бессрочную заморозку активов РФ, две страны выступили против

Послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок, что обеспечит их невозврат РФ в случае, если антироссийские санкции перестанут действовать.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Решение было принято 25 голосами „за", две страны его не поддержали. Голосование проходило по письменной процедуре и началось накануне. Ранее премьеры Венгрии и Словакии заявляли, что не поддержат предоставление "репарационного займа" Украине.

Санкции ЕС против России должны возобновляться каждые 6 месяцев единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС, что создает постоянный риск их снятия по инициативе даже одного государства-члена. В частности, Венгрия регулярно использует угрозы, что не поддержит санкции, чтобы добиться преимуществ для себя.

Поскольку голосование оказалось успешным, российские активы останутся замороженными, пока Совет ЕС не примет другое решение.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она приветствует решение государств ЕС по предложению ЕК продлить замораживание российских суверенных активов.

"Мы посылаем России четкий сигнал: пока будет продолжаться эта жестокая агрессивная война, расходы России будут продолжать расти. Это мощный сигнал Украине: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров", – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Дополнено: в Совете ЕС объяснили, что принятое регулирование временно запрещает любой прямой или косвенный перевод активов или резервов Центрального банка России, или любого юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по указанию Центрального банка России, такого как Российский национальный фонд благосостояния.

"Эти меры являются временными и должны сохраняться до тех пор, пока предоставление России значительных финансовых и других ресурсов для продолжения ее действий в контексте захватнической войны против Украины создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в Союзе и государствах-членах, а также до тех пор, пока существует риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в Союзе и государствах-членах", – заявили в Совете ЕС.

Это решение важно для того, чтобы получить согласие Бельгии предоставить "репарационный кредит" Украине с использованием российских активов.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал голосование за запрет возврата россактивов Кремлю "брюссельской диктатурой".

"Европейская правда" накануне сообщала, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.

Больше по теме в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ