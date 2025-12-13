Білорусь оновила серію законів згідно з новою воєнною доктриною

Білорусь цього тижня завершила зміни до законодавства у зв’язку з оновленою воєнною доктриною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

9 грудня затвердили пакет поправок до законодавства "Щодо змін законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони", тепер він також офіційно опублікований та набирає чинності.

Зміни були внесені до білоруських законів "Про оборону", "Про збройні сили" та "Про військовий стан" у зв’язку з оновленням воєнної доктрини.

Серед іншого, у ст. 4 закону про воєнний стан розширили перелік обставин, що можуть вважатися нападом на Білорусь. Тепер йдеться про "акт збройної агресії з боку будь-якої держави або коаліції держав, скоєний проти Союзної держави, держави-члена Організації договору про колективну безпеку".

Нагадаємо, оновлену концепцію нацбезпеки і воєнну доктрину Білорусі схвалили у 2024 році.

Росія у 2024 році оновлила ядерну доктрину, розширивши умови застосування ядерних сил РФ, що сталося у той же період, коли й перше та єдине застосування по Україні БРСД "Орєшнік".

Лукашенко підтвердив плани поставити "Орєшнік" – який він назвав "страшною зброєю" – на бойове чергування у грудні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що розміщення цієї зброї у Білорусі створює нові ризики для Європи, зокрема безпосередніх сусідів Білорусі. Тоді ж українські служби розкрили свою інформацію про те, скільки таких ракет має Росія на даний час та скільки втратила.