Беларусь обновила серию законов в соответствии с новой военной доктриной

Беларусь на этой неделе завершила изменения в законодательство в связи с обновленной военной доктриной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

9 декабря утвердили пакет поправок к законодательству "Об изменениях законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны", теперь он официально опубликован и вступает в силу.

Изменения были внесены в белорусские законы "Об обороне", "О вооруженных силах" и "О военном положении" в связи с обновлением военной доктрины.

Среди прочего, в ст. 4 закона о военном положении расширили перечень обстоятельств, которые могут считаться нападением на Беларусь. Теперь речь идет об "акте вооруженной агрессии со стороны любого государства или коалиции государств, совершенном против Союзного государства, государства-члена Организации договора о коллективной безопасности".

Напомним, обновленную концепцию нацбезопасности и военную доктрину Беларуси приняли в 2024 году.

Россия в 2024 году обновила ядерную доктрину, расширив условия применения ядерных сил РФ, что произошло в тот же период, что и первое и единственное применение по Украине БРСД "Орешник".

Лукашенко подтвердил планы поставить "Орешник" – который он назвал "страшным оружием" – на боевое дежурство в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что размещение этого оружия в Беларуси создает новые риски для Европы, в частности для непосредственных соседей Беларуси. Тогда же украинские службы раскрыли свою информацию о том, сколько таких ракет имеет Россия в настоящее время и сколько потеряла.