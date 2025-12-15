Зеленський про переговори зі США: розмова була продуктивною і детальною

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з американською делегацією були продуктивними і детальними і висловив сподівання на "достойний мир"

Про це він сказав на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський визнав, що подібні розмови зі США, які відбувались у німецькій столиці в неділю та в понеділок, є непростими.

"Але розмова була продуктивною, дуже багато деталей, і важливо, щоб мир став достойним – для нас це важливо", – сказав він.

"Ми продовжуємо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатися, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна, хто її приніс", – додав президент.

Агентство AFP раніше повідомило, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.