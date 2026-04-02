Сійярто розкритикував президента Чехії за його минуле

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкинув критику з боку президента Чехії Петра Павела, згадавши про його минуле як члена Компартії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У відповідь на опублікований зміст дзвінків між міністрами закордонних справ Угорщини та Росії президент Павел заявив, що Чехія повинна переглянути відносини з Угорщиною, в тому числі те, якою інформацією Прага буде ділитися з Будапештом.

Сійярто назвав прослуховування і публікацію розмов напередодні майбутніх виборів в Угорщині "величезним скандалом" і "кричущим і неприйнятним іноземним втручанням" в угорську парламентську кампанію "на користь України".

"Найсмішнішою є реакція чеського президента, який вступив до Комуністичної партії Чехословаччини в 1985 році, здобув освіту офіцера розвідки і – якби режим не впав – шпигував би для неї в Західній Європі", – сказав Сійярто.

"Враховуючи його колишній палкий захист комунізму і радянського союзника, можливо, йому слід ретельніше підбирати слова", – додав він.

На завершення він запевнив, що нинішній уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана буде захищати Угорщину і суверенітет країни і не дозволить втягнути країну у війну.

Як повідомляла "Європейська правда", 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.

Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ та заявив, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".

В Єврокомісії нагадали, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення інформації із засідань Ради ЄС.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.