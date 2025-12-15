Зеленский о переговорах с США: разговор был продуктивным и детальным

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с американской делегацией были продуктивными и детальными и выразил надежду на "достойный мир"

Об этом он сказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине, сообщает "Европейская правда".

Зеленский признал, что подобные переговоры с США, которые проходили в немецкой столице в воскресенье и понедельник, являются непростыми.

"Но разговор был продуктивным, очень много деталей, и важно, чтобы мир стал достойным – для нас это важно", – сказал он.

"Мы продолжаем нашу дипломатию, направленную на окончание войны. Нужно встречаться, работать для создания достойных условий для завершения войны. Нужно не забывать, откуда в Европу пришла эта война, кто ее принес", – добавил президент.

Агентство AFP ранее сообщило, что во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.