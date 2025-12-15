Зеленський про переговори США: думаю, в нас різні позиції щодо територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході переговорів з представниками США доніс до них свою позицію щодо територіального питання, однак визнав, що думки щодо цього відрізняються.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні.

У контексті обговорення територій Зеленський зазначив, що "є непрості питання і тут важливо, щоб ми разом працювали над тим", щоб вирішення цих питань було справедливим.

"Діалогу щодо територій було достатньо і мені здається, що поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію…але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України, які наблизять припинення війни", – додав він.

Зеленський також додав, що питання територій "є болючим", і що позиції України і РФ щодо цього теж є різними

"Я думаю, що американська сторона як медіатор пропонуватиме різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я би хотів, щоб в цих питаннях США продовжували роботу як медіатор", – підкреслив він.

Телеканал Sky News раніше повідомляв, що анонімний американський посадовець розповів, що в ході переговорів Україна-США у Берліні було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив сподівання, що до кінця дня американській та українській стороні вдасться узгодити позиції, які "наблизять" Україну до миру.

За даними AFP, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

Після цього заступник глави МЗС Сергій Кислиця закликав не вірити анонімним джерелам щодо позиції США на переговорах.