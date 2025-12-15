Укр Рус Eng

Зеленский о переговорах с США: думаю, у нас разные позиции по территориям

Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 19:19 — Ирина Кутелева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с представителями США донес до них свою позицию по территориальному вопросу, однако признал, что мнения по этому поводу расходятся.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине.

В контексте обсуждения территорий Зеленский отметил, что "есть непростые вопросы и здесь важно, чтобы мы вместе работали над тем", чтобы решение этих вопросов было справедливым.

"Диалога по территориям было достаточно, и мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию... но все готовы работать продуктивно, чтобы найти решение с уважением к Украине, которое приблизит прекращение войны", – добавил он.

Зеленский также добавил, что вопрос территорий "является болезненным", и что позиции Украины и РФ по этому вопросу тоже разные

"Я думаю, что американская сторона как медиатор будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Я бы хотел, чтобы в этих вопросах США продолжали работу в качестве медиатора", – подчеркнул он.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.

По данным AFP, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.

