Укр Рус Eng

Axios: Украина и США могут продолжить переговоры в Майами

Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 22:21 — Ирина Кутелева

Следующий раунд переговоров между Украиной и Соединенными Штатами по урегулированию войны может состояться в эти выходные в США, вероятно, в Майами.

Об этом порталу Axios рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

Собеседник портала рассказал, что, вероятно, переговоры состоятся "где-то в США, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты".

Американские официальные лица подтвердили, что два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими официальными лицами привели к заметным успехам в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили значительные пробелы в вопросе территории.

Чиновник США отметил, что украинские и европейские собеседники были удивлены тем, что американская сторона готова предложить столько гарантий безопасности, и что они считают, что Россия согласится.

"Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 НАТО", – сказал чиновник.

Он подтвердил, что гарантии безопасности "должны быть одобрены Сенатом", но не сказал, будет ли администрация добиваться заключения официального договора.

Аргумент США заключается в том, что это соглашение предлагает Украине надежные гарантии безопасности, ускоряет ее путь в Европейский Союз и выделяет миллиарды на восстановление, но взамен предусматривает от Украины территориальные уступки в пользу РФ.

Как описал это один из американских чиновников, задача состоит в том, чтобы "предложить максимально выгодный пакет, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуться к России с чем-то, что позволит закрыть этот вопрос".

Однако чиновники в Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, а Россия откажется от соглашения и будет требовать большего.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.

По данным AFP, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Мирный процесс США
Реклама: