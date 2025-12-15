Axios: Украина и США могут продолжить переговоры в Майами

Следующий раунд переговоров между Украиной и Соединенными Штатами по урегулированию войны может состояться в эти выходные в США, вероятно, в Майами.

Об этом порталу Axios рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

Собеседник портала рассказал, что, вероятно, переговоры состоятся "где-то в США, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты".

Американские официальные лица подтвердили, что два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими официальными лицами привели к заметным успехам в вопросе гарантий безопасности для Украины, но оставили значительные пробелы в вопросе территории.

Чиновник США отметил, что украинские и европейские собеседники были удивлены тем, что американская сторона готова предложить столько гарантий безопасности, и что они считают, что Россия согласится.

"Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 НАТО", – сказал чиновник.

Он подтвердил, что гарантии безопасности "должны быть одобрены Сенатом", но не сказал, будет ли администрация добиваться заключения официального договора.

Аргумент США заключается в том, что это соглашение предлагает Украине надежные гарантии безопасности, ускоряет ее путь в Европейский Союз и выделяет миллиарды на восстановление, но взамен предусматривает от Украины территориальные уступки в пользу РФ.

Как описал это один из американских чиновников, задача состоит в том, чтобы "предложить максимально выгодный пакет, чтобы посмотреть, сможем ли мы вернуться к России с чем-то, что позволит закрыть этот вопрос".

Однако чиновники в Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, а Россия откажется от соглашения и будет требовать большего.

Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.

Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.

По данным AFP, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.

После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.