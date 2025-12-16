Туск підтвердив, що Польща не змінила планів щодо своїх військ в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який 15 грудня брав участь у переговорах в Берліні щодо миру в Україні, вкотре наголосив, що його країна не буде відправляти в Україну свій військовий контингент.

Його слова цитує RMF24, передає "Європейська правда".

За словами Туска, така позиція Польщі пов'язана з конкретними обов'язками країни.

"Польща має інші завдання. Ми повинні забезпечити безпеку східного флангу. Польща буде ключовим центром – не тільки Ясьонка (аеропорт у Жешуві. – Ред.). Також наші порти, вся логістика, пов'язана з відбудовою України. Якщо гарантії для України мають мати сенс, Польща неминуче буде залучена до логістики", – зазначив він.

Прем’єр Польщі також наголосив, що гарантії безпеки для України безпосередньо пов'язані з безпекою Польщі та всього східного флангу НАТО.

Також Туск заявив, що вперше почув від американських переговорників, що у випадку повторного нападу РФ на Україну США дадуть військову відповідь агресору.

Нагадаємо, у серпні на тлі розмов про іноземну військову місію в Україні у Варшаві наголосили, що позиція країни залишається незмінною – польські солдати не будуть відправлені до України.

Зазначимо, за джерелами ЗМІ, у США вважають, що вирішили "90% суперечностей" між Україною і РФ за підсумками перемовин у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що бачить готовність США надати юридично зобов’язуючі безпекові гарантії Україні, що діятимуть за принципом ст. 5 НАТО; паралельно обговорюються також заходи з боку європейських партнерів