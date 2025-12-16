Туск подтвердил, что Польша не изменила планов относительно своих войск в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который 15 декабря участвовал в переговорах в Берлине по вопросу мира в Украине, в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет отправлять в Украину свой военный контингент.

Его слова цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

По словам Туска, такая позиция Польши связана с конкретными обязанностями страны.

"Польша имеет другие задачи. Мы должны обеспечить безопасность восточного фланга. Польша будет ключевым центром – не только Ясьонка (аэропорт в Жешуве. – Ред.).Также наши порты, вся логистика, связанная с восстановлением Украины. Если гарантии для Украины должны иметь смысл, Польша неизбежно будет вовлечена в логистику", – отметил он.

Премьер Польши также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины напрямую связаны с безопасностью Польши и всего восточного фланга НАТО.

Также Туск заявил, что впервые услышал от американских переговорщиков, что в случае повторного нападения РФ на Украину США дадут военный ответ агрессору.

Напомним, в августе на фоне разговоров об иностранной военной миссии в Украине в Варшаве подчеркнули, что позиция страны остается неизменной – польские солдаты не будут отправлены в Украину.

Отметим, по данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ по итогам переговоров в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что видит готовность США предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, которые будут действовать по принципу ст. 5 НАТО; параллельно обсуждаются также меры со стороны европейских партнеров.