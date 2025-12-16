Каллас нагадала, що Росія хоче уникнути репарацій, та попередила про наслідки

У разі, якщо міжнародна спільнота піддасться тиску Росії і не доведе до завершення механізми відповідальності РФ – неодмінно відбудуться і нові акти агресії.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед підписанням конвенції про компенсаційну комісію для України, повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди".

Очільниця європейської дипломатії нагадала, що започаткована комісія має визначити розмір репарації, які отримають постраждалі від агресії мешканці України.

"Обсяг руйнувань – неймовірний. Але власність – це лише одна з категорій, і я навіть скажу, що найменш вартісна. Як ви визначите ціну вбитого члена родити, депортації дітей, травми, що змінює життя, або сексуального насилля, тортур? На ці питання комісія має дати відповіді у наступні роки" – пояснила вона.

Утім, Кая Каллас визнала, що розпочата робота має значні виклики, найбільший виклик – невизначений механізм наповнення коштами. Каллас згадала про можливість використання заморожених активів РФ, але їх недостатньо.

Посилання на історичні прецеденти – як-то добровільне наповнення Іраком ajyle для репарацій після вторгнення у Кувейт – Каллас вважає нерелевантними. "Росія ніколи не буде добровільно відшкодовувати збитки, які вона завдала", – наголосила вона.

Також Кая Каллас закликала світ зберегти репараційний механізм попри очікуваний тиск Москви. "Ми вже бачимо спроби вилучити репарації та будь-яку форму відповідальності у імовірній мирній угоді. Тому на міжнародній спільноті лежить неймовірна відповідальність. Ми всі маємо стати на захисті жертв цієї загарбницької війни. Якщо ми цього не зробимо – будуть наступні напади", – пояснила вона.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах також вважають: потреба покарати Росію не залежить від мирних угод.

Литовський міністр на виступі у Гаазі нагадав, що за окупацію країн Балтії не було репарації, і це призвело до нової агресії.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.