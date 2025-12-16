Каллас напомнила, что Россия хочет избежать репараций, и предупредила о последствиях

В случае, если международное сообщество поддастся давлению России и не доведет до завершения механизмы ответственности РФ – непременно произойдут и новые акты агрессии.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед подписанием конвенции о компенсационной комиссии для Украины, сообщает из Гааги корреспондент "Европейской правды".

Руководительница европейской дипломатии напомнила, что начатая комиссия должна определить размер репарации, которые получат пострадавшие от агрессии жители Украины.

"Объем разрушений – невероятный. Но собственность – это лишь одна из категорий, и я даже скажу, что наименее ценная. Как вы определите цену убитого члена семьи, депортации детей, травмы, меняющей жизнь, или сексуального насилия, пыток? На эти вопросы комиссия должна дать ответы в последующие годы", – пояснила она.

Впрочем, Кая Каллас признала, что начатая работа имеет значительные вызовы, самый большой вызов – неопределенный механизм наполнения средствами. Каллас упомянула о возможности использования замороженных активов РФ, но их недостаточно.

Ссылки на исторические прецеденты – как-то добровольное наполнение Ираком ajyle для репараций после вторжения в Кувейт – Каллас считает нерелевантными. "Россия никогда не будет добровольно возмещать ущерб, который она нанесла", – подчеркнула она.

Также Кая Каллас призвала мир сохранить репарационный механизм, несмотря на ожидаемое давление Москвы. "Мы уже видим попытки изъять репарации и любую форму ответственности в вероятном мирном соглашении. Поэтому на международном сообществе лежит невероятная ответственность. Мы все должны стать на защите жертв этой захватнической войны. Если мы этого не сделаем – будут следующие нападения", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах также считают: потребность наказать Россию не зависит от мирных соглашений.

Литовский министр на выступлении в Гааге напомнил, что за оккупацию стран Балтии не было репарации, и это привело к новой агрессии.

Напомним, "ЕвроПравда" опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.