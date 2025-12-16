В Албанії просять дозволу на арешт віцепремʼєрки, звинуваченої в корупції

Спеціальна прокуратура Албанії (SPAK) у вівторок звернулася до парламенту з проханням надати дозвіл на арешт віцепрем'єрки Белінди Баллуку, яку звинувачують у маніпулюванні тендерами на будівництво інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

У жовтні Баллуку звинуватили у втручанні в державні закупівлі у справі про будівництво доріг.

У листопаді було додано ще одне звинувачення у схожій справі про будівництво доріг, і суд відсторонив її від виконання обов'язків та заборонив виїжджати з Албанії.

Албанський прем'єр-міністр Еді Рама звернувся до Конституційного суду з проханням скасувати рішення про відсторонення, на що суд погодився тимчасово – до ухвалення остаточного рішення.

У вівторок SPAK заявила, що додала у справі Баллуну звинувачення за сімома іншими справами про будівництво доріг, знову за втручання в процедури державних закупівель.

Рама, який захищав Баллуку від рішення суду про відсторонення, швидко відреагував на останнє оголошення SPAK, попередивши, що продовжуватиме захищати свою заступницю.

"Після того, як Конституційний суд скасував неконституційне і антидемократичне відсторонення члена уряду, ще до того, як висохло чорнило на рішенні Конституційного суду, прокурор, про якого йдеться, просить Асамблею надати дозвіл на арешт віцепрем'єр-міністерки – у в'язниці або вдома", – сказав премʼєр Албанії.

Белінда Баллуку є однією з найважливіших фігур у владній Соціалістичній партії Албанії на чолі з Еді Рамою, який раніше цього року вчетверте поспіль став премʼєр-міністром країни.

Нагадаємо, Асоціація суддів Албанії раніше звинуватила прем'єр-міністра в тиску на Конституційний суд у справі Баллуку.