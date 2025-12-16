В Албании просят разрешения на арест вице-премьера, обвиненной в коррупции

Специальная прокуратура Албании (SPAK) во вторник обратилась к парламенту с просьбой дать разрешение на арест вице-премьера Белинды Баллуку, которую обвиняют в манипулировании тендерами на строительство инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

В октябре Баллуку обвинили во вмешательстве в государственные закупки по делу о строительстве дорог.

В ноябре было добавлено еще одно обвинение по схожему делу о строительстве дорог, и суд отстранил ее от исполнения обязанностей и запретил выезжать из Албании.

Албанский премьер-министр Эди Рама обратился в Конституционный суд с просьбой отменить решение об отстранении, на что суд согласился временно – до принятия окончательного решения.

Во вторник SPAK заявила, что добавила в деле Баллуну обвинение по семи другим делам о строительстве дорог, снова за вмешательство в процедуры государственных закупок.

Рама, который защищал Баллуку от решения суда об отстранении, быстро отреагировал на последнее объявление SPAK, предупредив, что будет продолжать защищать свою заместительницу.

"После того, как Конституционный суд отменил неконституционное и антидемократическое отстранение члена правительства, еще до того, как высохла чернила на решении Конституционного суда, прокурор, о котором идет речь, просит Ассамблею дать разрешение на арест вице-премьер-министра – в тюрьме или дома", – сказал премьер Албании.

Белинда Баллуку является одной из важнейших фигур во власти Социалистической партии Албании во главе с Эди Рамой, который ранее в этом году в четвертый раз подряд стал премьер-министром страны.

Напомним, Ассоциация судей Албании ранее обвинила премьер-министра в давлении на Конституционный суд по делу Баллуку.